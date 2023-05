GTA 6 schon im nächsten Jahr?

Mit dem letzten Finanzbericht von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar Games ist in der "GTA"-Community die Hoffnung aufgekommen, dass "GTA 6" bereits im kommenden Jahr erscheinen könnte. Darin heisst es nämlich, dass das Fiskaljahr 2025, also der Zeitraum von April 2024 bis März 2025, das "Unternehmen zu noch grösserem Erfolg führen" werde. Konkret sollen 8 Milliarden Dollar an Umsatzeinnahmen erzielen werden.

Angestachelt wird die Hoffnung auf ein frühes Erscheinen des nächsten "Grand Theft Autos" dadurch, dass der derzeitige Umsatzwert sich nach der Übernahme von Zynga auf 5,3 Milliarden beläuft. Da die Rede von einem recht hohen Sprung auf 8 Milliarden Dollar ist, wird dafür wohl ein bahnbrechendes Game benötigt. Was könnte sich da besser eignen, als die beliebte Open-World-Reihe von Rockstar Games?