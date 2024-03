Dokumentation ‘Grand Theft Hamlet’ angekündigt

Wie wir aus einer speziell dafür erstellten Website erfahren, widmet sich die Firma Altitude Media Group einer Dokumentation zu “Grand Theft Auto V”. Dabei geht es jedoch nicht um die Entwicklung des Spiels. Vielmehr wird die faszinierende Geschichte zweier Theaterdarsteller erzählt, die während der Lockdown-Phase der COVID-19-Pandemie auf die kreative Idee kamen, das klassische Theaterstück “Hamlet” in “GTA V” zu inszenieren.

