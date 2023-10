Finales Update für Gwent - The Witcher Card Game

CD Projekt RED hat das finale Update für "Gwent - The Witcher Card Game" veröffentlicht. Dessen Features stellt man uns in einem längeren Video ausführlich vor.

Die finalen Änderungen an den Karten von "Gwent - The Witcher Card Game" werden an dieser Stelle genauer thematisiert. Zukünftig liegt das Schicksal des Spiels primär in den Händen der Community. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen sind.

"Gwent - The Witcher Card Game" ist das bei Fans beliebte Kartenspiel aus dem Witcher-Universum. In schnellen Duellen über etwa 15 Minuten treten Spieler mit Helden, Monstern und dem gemeinen Fussvolk gegeneinander an. Um am Ende den Sieg zu erringen, müssen wir unserem Gegner immer einen Zug voraus sein.

"Gwent - The Witcher Card Game" erschien am 23. Oktober 2018 für den PC. PS4 und Xbox One folgten am 4. Dezember 2018. iOS und Android wurden 2019 und 2020 bedient.