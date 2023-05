Infektionsmodus für Halo Infinite angekündigt

Fans von "Halo Infinite" warten bereits sehnsüchtig auf die 4. Staffel, die im Juni beginnt. Nun wurde ein weiteres Bonbon bekannt gegeben, nämlich die Rückkehr des Infektionsmodus am 20. Juni.

Erstmals in "Halo 3" eingeführt, war der Infektionsmodus eigentlich immer bei Launch mit dabei. Nach und nach holt 343 für "Halo Infinite" auf, was zum Launch nicht geliefert wurde. So erschien das letzte, 5 GB grosse, Update zu dem Shooter der Xbox Game Studios am 10. Mai und brachte zahlreiche Bugfixes. Eingeführt wurde zudem ein FPS-Counter für Xbox, UI- und Menüanpassungen sowie der Zugang zu früheren Season-Bundles über den Store des Spiels.