Letzte Season für Halo Infinite

Entwickler 343 Industries kündigt an, dass die fünfte Season in "Halo Infinite" auch gleichzeitig die letzte sein wird. Sie beginnt am 30. Januar.

Grund dafür ist, dass man sich fortan primär um neue Projekte kümmern möchte. Namen nannte man dabei selbstverständlich noch nicht. Eine Konsequenz daraus ist, dass es danach nur noch kleinere Updates für "Halo Infinite" geben wird.

"Halo Infinite" ist seit 8. Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.