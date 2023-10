Gollum: Reportage deckt Missstände bei Daedalic auf

Die Daedalic-Reportage von Game Two, "Warum Gollum scheitern musste", beleuchtet den Misserfolg von "Der Herr der Ringe: Gollum" und äussert Kritik an der Führung des Studios.

Nach mehrfachen Verschiebungen erschien "Der Herr der Ringe: Gollum" am 25. Mai 2023 mit erheblichen Fehlern und schwacher Spielmechanik. Die Hamburger Entwickler von Daedalic Entertainment, einst Vorreiter der deutschen Gaming-Industrie, musste nach dem Misserfolg 25 der über 90 Mitarbeiter entlassen und die interne Entwicklungsabteilung schliessen.

In der Reportage von Game Two erheben nun ehemalige Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen das Management. Von überlangen Arbeitszeiten und überdurchschnittlichem Einsatz von Berufsanfängern und jungen Praktikanten ist die Rede – wohl vor allem, um Kosten zu sparen und deren Unerfahrenheit auszunutzen. Zudem sollen ein teilweise harter Führungsstil und überdurchschnittliche Belastungen bei niedrigen Gehältern an den Tag gelegt worden sein. Auch Überstunden seien verlangt, aber nicht bezahlt oder anderweitig ausgeglichen worden sein.

Das Management zeigt sich von den Vorwürfen überrascht und betont ein „freundschaftliches Betriebsklima“. Der Bericht, basierend auf 32 Befragungen, ist bei YouTube und ab 12. Oktober auch in der Mediathek von ZDFneo verfügbar.