Zwei Grafikmodi für Der Herr der Ringe: Gollum

Ende des Monats ist "Der Herr der Ringe: Gollum" bekanntlich endlich verfügbar. Heute erfahren wir, dass das Action-Adventure mit dem markanten Hauptdarsteller über zwei Grafikmodi verfügen wird.

So hat Produzent Harald Riegler im Interview mit GamingBolt bestätigt, dass "Der Herr der Ringe: Gollum" zum Launch einen Quality und einen Performance Mode bieten wird. Genaue Details dazu nannte er nicht, gab aber generell an, dass man auf PS5 und Xbox Series X eine 2K-Auflösung bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde anpeilt.

"Der Herr der Ringe: Gollum" basiert auf der Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien und erzählt von Gollums Erlebnissen hinter den Kulissen der ersten Kapitel von Die Gefährten. Nachdem er seinen Ring an Bilbo Beutlin verliert, entscheidet sich Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und begibt sich auf ein Abenteuer durch Mittelerde, auf dem er Charaktere aus den Büchern sowie neue Verbündete und Feinde trifft.

"Der Herr der Ringe: Gollum" erscheint am 25. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Fassung soll noch in diesem Jahr folgen.