Indika hat ein Release-Datum

11 bit studios hat bekanntgegeben, dass "Indika" Anfang Mai für PC und Konsolen erscheint. "Indika" wird vom Studio Odd Meter entwickelt und stürzt euch in eine mehrdeutige, irreführende und zum Nachdenken anregende Geschichte über Glauben und den Glauben an sich selbst.

"Indika" schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Narrative, Umgebungsrätseln sowie Platforming-Elementen und spricht dabei Themen an, die sonst in Videospielen nur selten behandelt werden. Hat "Indika" als scheinbar unkonventionelle Nonne die Macht, in Gottes Plan einzugreifen? Oder wird sich alles so entwickeln wie vorherbestimmt, sodass jeglichen Bemühungen ihrerseits vergebene Liebesmüh sind?

Und dann ist da noch Ilya. Er steckt bis zum Hals in Sünde, aber behauptet, Gott hätte zu ihm gesprochen. Und was noch wichtiger ist, was ist mit dieser anderen teuflischen Gestalt, die ständig über Indikas Schulter schaut, für Unannehmlichkeiten sorgt und ihr lästige Gedanken einpflanzt, die zum Nachdenken über Fragen anregen, die besser unbeantwortet gelassen werden sollten?

Ob leidenschaftliche Gebete ihr dabei helfen können, dem Wahnsinn zu entkommen? Im Kern ist INDIKA ein Third-Person-Adventure, das Erkundigung mit Umgebungsrätseln und einem Hauch Platforming vermischt. Jedoch sind die Themen Sünde, Trauer und moralische Dilemmata tief in INDIKAs Geschichte verankert, sodass das Spiel über traditionelles Gaming hinausgeht und eher einem Arthouse-Film ähnelt, der gesellschaftliche Normen hinterfragt, statt nur oberflächliches Entertainment zu liefern.

"Indika" erscheint am 8. März für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Ein Teil des Gewinns aus den Verkäufen wird an Kinder gespendet, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.