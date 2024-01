Es könnte sein, dass Focus Entertainment momentan an einer nativen PS5-Fassung von "Insurgency: Sandstorm" arbeitet. Zumindest wurde jetzt ein erster Hinweis gesichtet, der diesbezüglich Hoffnung macht.

So sind an mehreren Stellen im Netz Trophäen für eine native PS5-Version von "Insurgency: Sandstorm" aufgetaucht, was schonmal ein guter Indikator für einen späteren Release ist. Bis sich Focus Entertainment jedoch offiziell zu dem Thema äussert, müssen wir es als Gerücht verbuchen.

Bei "Insurgency: Sandstorm" handelt es sich um einen teambasierten taktischen Ego-Shooter rund um tödlichen Nahkampf und Multiplayer-Gameplay mit festen Missionszielen. Als Fortsetzung des Indie-Hits "Insurgency" wurde "Sandstorm" in jeglicher Hinsicht überarbeitet, verbessert und ausgebaut. Erlebe die ganze Intensität moderner Kriegsführung, bei der am Ende nur wahres Können und Teamwork gewinnen. Mach dich bereit für eine realistische Darstellung von Kämpfen mit tödlicher Ballistik, leichten Angriffsfahrzeugen, verheerender Artillerie und HDR-Sound.

"Insurgency: Sandstorm" erschien am 12. Dezember 2018 für den PC. PS4 und Xbox One folgten am 29. September 2021.