Kerbal Space Program 2: Für die Wissenschaft-Update

Private Division und Intercept Games veröffentlichen heute das bisher grösste Update zu "Kerbal Space Program 2": "Für die Wissenschaft!"

Dieses Update enthält einen freischaltbaren Forschungsbaum, den neuen Erkundungsmodus, in dem durch Missionen Fortschritt erzielt wird und die Wissenschaftssammlung erweitert werden kann, sowie eine Kampagne, die Spieler durch das Kerbolsystem führt. Zusätzlich zu dem neuen Modus gibt es auch neue Wissenschaftssammlungsteile sowie ein neues Interface, um Ordnung in die eigene Wissenschaftssammlung zu bringen. Auch Erhitzungseffekte beim Wiedereintritt in die Atmosphäre und temperaturabhängiges Verhalten sind jetzt verfügbar. Ausserdem enthält das Update zahlreiche Verbesserungen für das Spielerlebnis.