Landwirtschafts-Simulator 22 bricht Rekorde

Virtuelle Bauernhöfe sind beliebter denn je! Giants Software verkündet wachsenden Erfolg anhand von Verkaufszahlen und Spieleraktivitäten: Inklusive Platinum Edition & Premium Edition des Spiels kommt "Landwirtschafts-Simulator 22" seit Erstveröffentlichung im November 2021 auf mehr als sechs Millionen Stück. Weitere Meilensteine wurden in Bezug auf die Multiplayer-Aktivität und die verfügbaren Mods erreicht.

6 Millionen – Tendenz steigend ...

"Die Tatsache, dass Millionen virtueller Landwirte auf unseren Feldern aktiv sind, ist eine ermutigende Bestätigung für unsere anhaltende Leidenschaft, unser Engagement für die Marke sowie unsere Self-Publishing-Strategie."

Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software

"Unsere einzigartige Community spiegelt das gleiche Mass an Leidenschaft und Hingabe wider und wächst zudem jeden Tag weiter."

Mehr Mods & mehr Multiplayer-Server

Im Mehrspielermodus erweist sich die beliebte Simulationsreihe als ebenso entspannend und lohnend wie für Solo-Farmer - wenn nicht sogar noch mehr. Giants Software freut sich, ein Allzeithoch bei der Serveraktivität zu vermelden: Mit über 100'000 dedizierten Servern zum gleichen Zeitpunkt online, verzeichnete das in der Schweiz ansässige Unternehmen einen neuen Rekord und blick auf eine stetig wachsende Anzahl von gemeinsam bewirtschafteten Höfen.

Landwirtschafts-Simulator 22 übertraf den Vorgänger auch in Bezug auf die Anzahl der verfügbaren Mods - mit über 5.600 Modifikationen, die im offiziellen ModHub bereitstehen. Diese Mods wurden allesamt vom internen QA-Team bei Giants Software getestet und sind direkt im Spiel zugänglich. Mit beeindruckenden 1.4 Milliarden Downloads, was ungefähr der Hälfte aller Mod-Downloads in der Reihe seit ihrem Start im Jahr 2008 entspricht, erfreuen sich nutzergenerierte Inhalte also ebenfalls immer grösserer Beliebtheit.