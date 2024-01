Erstes Event für Landwirtschafts-Simulator im Jahr 2024

Giants Software stellt auf der LAMMA '24 aus, dem führenden Branchenevent für Landmaschinen in Grossbritannien. Auf mehr als 330 Quadratmetern präsentiert Giants Software auf einer riesigen Bühne ein offizielles E-Sports-Turnier sowie zahlreiche Spielstationen mit den neuesten Produkten.

LAMMA 2024 findet vom 17. bis 18. Januar im National Exhibition Centre in Birmingham statt und stellt den ersten Messeauftritt der Marke Landwirtschafts-Simulator in Grossbritannien dar.

Neues Jahr, neuer Gegner

Farming Simulator League, der offizielle E-Sports-Wettbewerb der gefeierten Reihe, läuft derzeit in der fünften Saison. Im Arena-Modus des Landwirtschafts-Simulator 22 kämpfen Teams aus jeweils drei Spielern um Punkte, indem sie innerhalb von zehn Minuten Weizen ernten, Ballen pressen und in ihre Scheune liefern – dieses Video stellt den Wettbewerb vor.

Die Turniere der Liga finden sowohl in Online- als auch Vor-Ort-Veranstaltungen statt – beide laden neue Teams ein, um ihren Anteil am Preispool der Saison über 200.000 Euro zu erlangen. Ein neues Team fordert auf der LAMMA ‘24 die etablierten Teams wie Helm, Lindner, Valtra oder New Holland heraus, die von der Agrarindustrie unterstützt werden und die aktuelle Saisonrangliste anführen.

Live-Streams und mehrere Titel zum Anfassen

Die Messebesucher können mit einer ganzen Reihe von Spielen in die Welt der virtuellen Agrarwelt eintauchen: "Entweder Landwirtschafts-Simulator 22" aus der Hauptserie, dem mobilen "Landwirtschafts-Simulator 23" oder sogar dem noch nicht erschienenen "Farming Simulator Kids" für die jüngsten Fans.