Little Nightmares 3: Erstes Gameplay

"Little Nightmares 3" war eine der Überraschungen der Opening night Live zur diesjährigen gamescom. In Köln wurde jetzt auch das erste Gameplay aus dem Knobel-Hüpfer gesichtet.

In dem Video wird uns knapp fünf Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Little Nightmares 3" zu erwarten ist. Dabei liegt der inhaltliche Fokus des Materials auf dem neuen Koop-Aspekt und der Spielwelt, welche stellenweise an den Klassiker "Journey" erinnert.

In "Little Nightmares 3" schlüpft ihr in die Rolle der neuen Charaktere Low und Alone, zwei Freunden, die nach einem Weg suchen, der sie aus dem Nirgendwo führt. Sie reisen zusammen durch die Spirale, eine Welt voller bedrohlicher Gefahren wie dem Monster Baby in Nekropolis. Beide tragen jeweils einen ikonischen Gegenstand, Low bekommt Pfeil und Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Die Gegenstände helfen ihnen beim Lösen von Rätseln und letztlich auf ihrer Suche nach einem Ausgang.

"Little Nightmares 3" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.