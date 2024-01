Second Dinner präsentiert ein Entwickler-Update zu "Marvel SNAP". Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns über viereinhalb Minuten lang in unterhaltsamen und witzigen Sequenzen gezeigt, was die Macher von "Marvel SNAP" in nächster Zeit so vorhaben. Dabei wird etwa auch enthüllt, dass die Planet Hulk Season quasi schon vor der Tür steht. Sie beginnt nämlich bereits morgen und endet am 7. Februar. Spielern von "Marvel SNAP" dürfte also auch in nächster Zeit alles andere als langweilig werden.

"Marvel SNAP" ging am 18. Oktober 2022 für iOS, Android und den PC in den Early Access. Die Vollversion folgte am 22. August 2023.