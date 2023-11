OTA-Update für Marvel SNAP im Dezember

Eigentlich hatte Second Dinner in diesem Jahr nicht mehr vor noch ein OTA-Update für "Marvel SNAP" zu veröffentlichen. Das hat sich mittlerweile geändert und es gibt sogar schon einen Termin dafür.

Demnach wird das nächste OTA-Update für "Marvel SNAP" am 21. Dezember erscheinen. Das hat Entwickler Second Dinner inzwischen bei Discord hochoffiziell angekündigt. Ein Grund für diese Planänderung wurde nicht genannt, aber wir sollten uns vielleicht einfach darüber freuen, dass es nun so gekommen ist. Zudem steht bisher noch nicht fest, wann das übernächste OTA-Update verfügbar sein wird.

"Marvel SNAP" ging am 18. Oktober 2022 für iOS, Android und den PC in den Early Access. Die Vollversion folgte am 22. August.