Marvel SNAP: Nächster Patch verspätet sich

Entwickler Second Dinner hatte jetzt eine schlechte Nachricht für alle Spieler von "Marvel SNAP" zu verkünden. So wird sich der nächste Patch für das Sammelkartenspiel leider etwas verspäten, aber das hat auch einen guten Grund.

Demnach verschiebt sich der nächste Patch für "Marvel SNAP" auf den 5. Dezember. Grund dafür ist das Thanksgiving-Wochenende mit seinen zahlreichen Feierlichkeiten. Der folgende Patch ist dann für den 9. Januar 2024 angedacht. Eine Konsequenz daraus ist auch, dass es zwischen den beiden Patches keine OTA-Updates geben wird.

"Marvel SNAP" ging am 18. Oktober 2022 für iOS, Android und den PC in den Early Access. Die Vollversion folgte am 22. August.