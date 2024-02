Millennia hat einen Release-Termin

In "Millennia", einem 4X-Empire-Builder von C Prompt Studios und Paradox Interactive, der am 26. März veröffentlicht wird, schreibt ihr eure eigene Geschichte einer neuen Zivilisation.

"Millennia" revolutioniert das 4x-Genre, indem es den Verlauf der Geschichte in die Hände der Spieler legt. Dynamische und einzigartige Zeitalter ermutigen die Spieler, Ziele zu verfolgen, die den Weg der Menschheit dramatisch verändern, indem sie ein Eisenzeitalter in ein Zeitalter der Helden verwandeln oder, wenn die Dinge schlecht geplant sind, eine Renaissance in ein Zeitalter der Ignoranz. Die Wahl des Nationalgeistes und anderer Eigenschaften macht jedes Spiel anders, denn eine Nation der Entdecker kann in einem anderen Spiel eine Nation der Gelehrten sein. Als Herrscher müssen die Spieler starke Wirtschaftszentren entwickeln und Überschüsse in die anderen Winkel ihres Reiches exportieren, um die Produktion zu beschleunigen oder Luxusgüter zu verteilen.