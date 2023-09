Mortal Kombat 1 Live Action Launch Trailer

Warner hat einen neuen Live-Action-Trailer zu "Mortal Kombat 1" veröffentlicht, dem nächsten Teil der Videospielserie, die von den NetherRealm Studios entwickelt wird und am 19. September erscheint.

Der neue Launch-Spot mit dem Titel "It's In Our Blood" (Es liegt in unserem Blut), der von Tom Kuntz inszeniert und von dem für den Academy Award nominierten Matthew Libatique ("A Star Is Born") in Szene gesetzt wurde, ist eine Hommage an den klassischen "Mortal Monday"-Werbespot, der 1993 erschien und einen kulturellen Moment für die erfolgreiche Spieleserie markierte.

In einer Neuinterpretation des kultigen Fernsehspots, der vor 30 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, zeigt der Trailer Schauspieler und Produzent Dave Bautista, wie er Menschen versammelt und ihnen die Kraft gibt, die innere Kämpferin und den inneren Kämpfer zu entfesseln. Bautistas Rolle spiegelt die von Liu Kang in "Mortal Kombat 1" wider, der ein wiedergeborenes "Mortal Kombat"-Universum erschaffen hat und Champions aus allen Bereichen zusammenbringen muss, um dafür zu kämpfen, seine Vision zu beschützen.

"Ich erinnere mich noch lebhaft an die ursprüngliche Mortal Monday-Werbung, vor allem an den ikonischen Schrei. Damit begann meine Reise als Mortal Kombat-Fan, die bis heute, 30 Jahre später, anhält. Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, ein Teil des Vermächtnisses des Spiels zu sein."

Produzent Dave Bautista

"Der ursprüngliche Mortal Monday-Werbespot war der Beginn unserer Reise in die Entwicklung von Spielen für Heimspielsystem. Es ist grossartig, einen so denkwürdigen Moment in der Geschichte von Mortal Kombat zu feiern, während wir uns darauf vorbereiten, unser neuestes Spiel, Mortal Kombat 1, zu veröffentlichen."

Ed Boon, Chief Creative Officer, NetherRealm Studios und Co-Creator von "Mortal Kombat"