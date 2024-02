Nightingale-Entwickler reagiert auf Wunsch der Fans

Das Studio Inflexion reagiert auf das Feedback der Fans und gab bekannt, sich künftig auf die Entwicklung des Offline-Modus für sein kürzlich veröffentlichtes Spiel „Nightingale“ konzentrieren zu wollen.

Was während der Early-Access-Phase zunächst als reines Online-Spiel begann, wird sich in Zukunft ändern, wie der Entwickler von „Nightingale“ nun in einem Blog-Beitrag verriet.

„Unsere Vision für das Spiel war von Anfang an eine Reihe miteinander verbundener Realms zu erschaffen, mit der Idee, eine kooperative Erkundung zu ermöglichen - ein Universum, das grösser ist als ein einzelner Realm oder Server. Das bedeutete, dass wir schon früh in der Entwicklung die Wahl hatten, entweder den Koop-Modus von Anfang an zu unterstützen oder die Entwicklung auf einen Offline-Modus zu konzentrieren“, so der Entwickler.

Inzwischen hat das Studio jedoch die Nachfrage nach einem Offline-Modus erkannt und arbeitet aktiv an dessen Entwicklung und verspricht Updates für die kommenden Wochen.