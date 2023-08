Nightingale startet am 22. Februar 2024

Inflexion Games kündigte an, dass Nightingale am 22. Februar 2024 im Early Access veröffentlicht wird. Das in Edmonton ansässige Studio präsentierte heute Abend auf der Gamescom Opening Night Live einen brandneuen Trailer für sein Shared-World-Survival-Crafting-Spiel, in dem es die Schönheit - und die Gefahren - der mystischen Fae Realms erkundet. Der Trailer gewährt einen Blick auf einen der kolossalsten Bewohnern von "Nightingale": den gewaltigen Sonnenriesen, eine der seltenen Spitzenkreaturen, die in den Faewilds vorkommen. Er wartet darauf, die Realmwalker mit ruhiger Neugier zu begrüssen... oder vielleicht mit einer Explosion von sengender Fae-Energie...

"Nightingale", das Debüt von Inflexion Games, lässt euch in die Rolle eines unerschrockenen Realmwalkers schlüpfen, der sich durch arkane Portale wagt, um seine eigene Überlebens- und Entdeckungsgeschichte in einem prozedural generierten viktorianischen Gaslaternen-Fantasy-Universum zu schmieden. Nightingale kombiniert ein tiefgründiges Survival-Crafting-Gameplay mit einem komplizierten Weltenaufbau und einer atemberaubenden Grafik und erweitert die Grenzen des Survival-Crafting-Gameplays mit Quests, einer sich entwickelnden Geschichte und einem Schwerpunkt auf der Autonomie des Spielers.

"Nach jahrelanger engagierter Arbeit des Teams freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Nightingale am 22. Februar 2024 in den Early Access gehen wird. Das Datum ist ein paar Monate später, als wir zuvor angekündigt hatten. Aber als Studio sind wir der Qualität verpflichtet, und wir nehmen die Zufriedenheit der Spielerinnen sehr ernst. Wir wollen sicherstellen, dass das Spiel die Erwartungen unserer Community erfüllt, die eine wichtige Rolle bei der bisherigen Entwicklung gespielt hat. Wir wollen sicherstellen, dass Nightingale nicht nur unsere Vision erfüllt, sondern auch ein geschätzter Ort wird, den unsere Spielerinnen noch viele Jahre lang mit ihren Freunden erkunden und entdecken können."

Aaryn Flynn, CEO von Inflexion Games