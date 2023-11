Nintendo Switch bald ohne Twitch

Wer die Twitch-App für die Switch noch nicht heruntergeladen hat, sollte sich beeilen. Denn in wenigen Tagen wird dies nicht mehr möglich sein.

So gibt das Unternehmen bekannt, dass die Twitch-App bereits am 6. November, also nächsten Montag, aus dem eShop entfernt wird. Wer sie allerdings schon heruntergeladen hat, kann sie natürlich auch nach diesem Datum erneut auf die Konsole herunterladen. Der Support selbst endet dann am 31. Januar 2024. Ein Grund für diese Massnahme wird nicht genannt. Aktuell ist unklar, ob etwa der YouTube-App für Switch ein ähnliches Schicksal blüht.

Die Twitch-App für Switch ist seit 11. November 2021 verfügbar.