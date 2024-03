Weiterer Klassiker für Nintendo Switch Online

Nintendo hat einen weiteren Klassiker für Abonnenten für Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. In diesem können wir ordentlich Gummi geben.

Demnach können wir uns auf den GBA-Ableger von "F-Zero" namens "F-Zero: Maximum Velocity" freuen. Er ist schon ab morgen verfügbar und wird uns nochmal in einem flotten Trailer nochmal knapp eine Minute lang ins Gedächtnis gerufen.

In hiesigen Gefilden wurde "F-Zero: Maximum Velocity" am 22. Juni 2001 für den GBA veröffentlicht. Nintendo Switch Online ging bekanntlich am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.