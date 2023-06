Cyberpunk-Slice-of-Life-Simulation Nivalis

Das deutsche Entwicklungsstudio Ion Lands zeigte gestern auf der PC Gaming Show den offiziellen Trailer der Slice-of-Life Simulation "Nivalis". In der namensgebenden Cyberpunk-Voxel-Stadt ragen neonbeleuchtete Türme hoch bis in die Wolken und der Luftraum ist voll von fliegenden Autos. Spieler finden ihr neues Zuhause in "Nivalis" in einem kleinen Gebäude weit über dem Boden und haben ihr Leben in der eigenen Hand.

Neue Bewohner starten in "Nivalis", indem sie ihr eigenes Unternehmen aufbauen und es im Verlauf ihres Lebens immer weiter ausbauen. Ambitionierte Geschäftsleute können sogar das gesamte Nachtleben von "Nivalis" übernehmen. In dieser Slice-of-Life-Simulation, mit realistischer Wettersimulation und Tag- und Nachtzyklen, können die neuen Einwohner ihr Geschäft erweitern, eine Vielzahl von Charakteren treffen, Freundschaften schliessen, Beziehungen aufbauen und die Gefahren und Wunder der Stadt "Nivalis" erleben.

Spieler: müssen sich in der Stadt in Acht nehmen vor Banden, die Organhandel betreiben und dem Corps, welches willkürlich Bussgelder für blosses Atmen verhängt. Zusätzlich treibt sich in "Nivalis" noch der mysteriöse Serienmörder "The Aseptic" herum. Diese Stadt könnte schon morgen untergehen, also sollten Spieler lieber heute ihr Glück versuchen. Oder sie lehnen sich einfach zurück, geniessen ihre Zeit und angeln. In "Nivalis" entscheiden die Spieler.