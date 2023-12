No Man's Sky: Expeditionen erneut verfügbar

Hello Games weist darauf hin, dass unter anderem die Expeditionen aus diesem Jahr zeitlich begrenzt erneut in "No Man's Sky" verfügbar sein werden. Dies sollte die Weihnachtszeit deutlich kurzweiliger gestalten.

Demnach können wir uns noch bis zum 15. Dezember an "Utopia" in "No Man's Sky" versuchen. Vom 15. bis 22. Dezember ist dann "Singularity" an der Reihe. Darauf folgt "Cartographers" aus dem Jahr 2021, was vom 22. bis 29. Dezember verfügbar sein wird. Den Abschluss bildet "Voyagers", was vom 29. Dezember bis 8. Januar 2024 gespielt werden kann.

"No Man's Sky" wurde 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.