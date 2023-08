No Man's Sky feiert siebten Geburtstag

In der Hektik des Alltags ist komplett untergegangen, dass "No Man's Sky" kürzlich seinen siebten Geburtstag gefeiert hat. Hello Games blickt mit einem Video zurück:

Hier wird noch einmal die Geschichte von "No Man's Sky" kurz und knackig nachgezeichnet. Gleichzeitig bedankt sich Hello Games für die Unterstützung und verspricht, dass die Reise noch ein ganzes Stück weitergehen wird.

"No Man's Sky" wurde 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist inzwischen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.