No Man's Sky: Omega-Update erschienen

Hello Games weist darauf hin, dass das Omega-Update für "No Man's Sky" verfügbar ist. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Die neue Omega-Expedition lädt Neuankömmlinge am kommenden Wochenende in das Universum von "No Man's Sky" ein: Zum ersten Mal überhaupt können alle Spiele , auch ohne den Kauf der Vollversion, die aktuellste Expedition von "No Man's Sky" spielen. Mit dem Omega-Update werden zudem die Expeditionen komplett überarbeitet, es gibt frische Missionen auf Planeten, einen neuen Piraten-Dreadnought und vieles mehr. Expeditionen waren bisher ein separater Spielmodus, aber die Entwickler haben sie nun nahtlos ins Hauptspiel integriert.

"No Man's Sky" wurde 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.