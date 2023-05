Blizzard erinnert uns daran, dass in dieser Woche bezüglich "Overwatch 2" noch Grosses auf uns zukommt. So können wir uns nämlich auf dessen ersten Pride Event freuen.

Demnach beginnt der erste Pride Event in "Overwatch 2" bereits morgen. In diesem Rahmen erwarten uns in Form von Pharah und Baptise etwa zwei weitere spielbare Charaktere.

"Overwatch 2" kann seit 4. Oktober 2022 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und dem PC gespielt werden.