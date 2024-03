Downloadumfang von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Bis zum Release der Switch-Umsetzung von "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" dauert es bekanntlich noch etwas. Immerhin wissen wir jetzt schonmal, wieviel Platz wir für das kunterbunte Rollenspiel reservieren bzw. freischaufeln müssen.

Besagte Angabe verdanken wir dem Nintendo eShop. Demnach hat "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" einen Downloadumfang von 5,1 GB.

In "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" folgt ihr Mario und seinen Freundinnen und Freunden, um das Geheimnis hinter dem uralten Äonentor zu lüften. Wird Mario dieses Rollenspiel-Abenteuer bestehen oder am Ende völlig geplättet sein?

"Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" erscheint am 23. Mai für Switch. In PAL-Gefilden wurde das Rollenspiel ursprünglich am 12. November 2004 für den GameCube veröffentlicht.