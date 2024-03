Intro von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Um uns weiter auf den baldigen Release von "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" für Switch einzustimmen, hat Nintendo mittlerweile dessen Intro veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist es:

Hier werden wir knapp zwei Minuten lang mit die Story von "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" vertraut gemacht. Eigentlich schade, dass man danach nicht gleich losspielen kann.

In "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" folgt ihr Mario und seinen Freundinnen und Freunden, um das Geheimnis hinter dem uralten Äonentor zu lüften. Wird Mario dieses Rollenspiel-Abenteuer bestehen oder am Ende völlig geplättet sein?

"Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" erscheint am 23. Mai für Switch. In PAL-Gefilden wurde das Rollenspiel ursprünglich am 12. November 2004 für den GameCube veröffentlicht.