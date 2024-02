Pentiment auch für PS5 & Switch?

Momentan macht das Gerücht die Runde, wonach "Pentiment" auch für PS5 und Switch umgesetzt werden könnte. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen.

So berichtet The Verge, dass neben "Hi-Fi-Rush" auch "Pentiment" für PS5 und Switch umgesetzt wird. "Sea of Thieves" folgt dann im weiteren Jahresverlauf. Über weitere Titel wird aktuell angeblich diskutiert. Ob es wirklich so kommt, erfahren wir sicher morgen um 21 Uhr im Business-Update von Microsoft.

"Pentiment" von Obsidian ist ein historisches Rätselrollenspiel mit Fokus auf Charakterentwicklung, origineller Gestaltung und einer Geschichte im frühen 16. Jahrhundert, in der deine Entscheidungen die Welt beeinflussen. Der Hauptcharakter ist ein Künstler, welcher in eine Reihe von Morden in der Abtei von Kiersau verwickelt wird. Nur er allein besitzt die Gewitztheit und den Willen, die Mörder zu entlarven. Jede seiner Entscheidungen hat aber langfristige Konsequenzen und bringt ihn auf die Spur einer Verschwörung.

"Pentiment" erschien am 15. November 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC.