Pentiment jetzt auch auf Xbox mit 120 fps

Endlich können auch Xbox-Spieler "Pentiment" mit 120 Bildern pro Sekunde erleben. Es muss von nun an also nniht mehr neidisch auf PS5-Spieler geschielt werden. Grund dafür ist Update 1.3, das jetzt veröffentlicht wurde.

Besagtes Update nimmt einige kleine Änderungen an dem Mix aus Adventure und Rollenspiel vor. Die genauen Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

"Pentiment" von Obsidian ist ein historisches Rätselrollenspiel mit Fokus auf Charakterentwicklung, origineller Gestaltung und einer Geschichte im frühen 16. Jahrhundert, in der deine Entscheidungen die Welt beeinflussen. Der Hauptcharakter ist ein Künstler, welcher in eine Reihe von Morden in der Abtei von Kiersau verwickelt wird. Nur er allein besitzt die Gewitztheit und den Willen, die Mörder zu entlarven. Jede seiner Entscheidungen hat aber langfristige Konsequenzen und bringt ihn auf die Spur einer Verschwörung.

"Pentiment" erschien am 15. November 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. PS4, PS5 und Switch wurden am 22. Februar bedient.