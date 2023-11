PokÃ©mon Karmesin & Purpur: Termin fÃ¼r den The-Indigo-Disk-DLC

Die Pokémon Company hat endlich einen konkreten Erscheinungstermin für den zweiten Teil der "The Hidden Treasure of Area Zero"-Erweiterung von "Pokémon Karmesin & Purpur" verkündet. Sonderlich lange müssen wir uns diesbezüglich nicht mehr gedulden.

Pokémon Karmesin & Purpur

So erscheint besagter zweiter Teil der "The Hidden Treasure of Area Zero"-Erweiterung von "Pokémon Karmesin & Purpur" am 14. Dezember. Er heisst "The Indigo Disk". Der erste Teil namens "The Teal Mask" ist seit September verfügbar. Die Community hofft jetzt in erster Linie, dass inzwischen an der Performance geschraubt wurde, denn dies war seinerzeit ein grosser Kritikpunkt.

"Pokémon Karmesin & Purpur" ist seit 18. November 2022 exklusiv für Switch erhältlich.