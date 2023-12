PokÃ©mon Karmesin oder PokÃ©mon Purpur: Neue Inhalte

The Pokémon Company International hat heute weitere Informationen über die herunterladbaren Inhalte "Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe von Der Schatz von Zone Null" für "Pokémon Karmesin" oder "Pokémon Purpur" bekannt gegeben.

Pokémon Karmesin & Purpur

Die Indigoblaue Scheibe erscheint am 14. Dezember 2023 exklusiv für Konsolen der Nintendo Switch-Familie.

Die Synchromaschine

Sobald Spieler weit genug in ihrem Abenteuer in "Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe" von "Der Schatz von Zone Null" vorangeschritten sind, können sie ein Gerät namens Synchromaschine verwenden, um die Welt aus der Perspektive ihrer Pokémon zu sehen. Während sie mit einem ihrer Pokémon synchronisiert sind, können sie dessen Bewegung steuern und es gegen wilde Pokémon kämpfen lassen, was ihnen eine völlig neue Sichtweise ermöglicht. Bei dieser Maschine scheint es sich um einen Prototyp zu handeln. Spieler können sie verwenden, sobald sie einer Wissenschaftlerin in der Tera-Kuppel bei ihrer Forschung aushelfen.

Fliegen für Fortgeschrittene

Wenn Spieler die Top-Vier-Challenge von Erin von den Blaubeer-Top-Vier in Angriff nehmen, wird das Legendäre Pokémon Koraidon oder Miraidon lernen zu fliegen. Zuerst sieht es so aus, als wäre dies nur vorübergehend möglich, aber anscheinend können Koraidon und Miraidon auch permanent fliegen lernen – dafür müssen Spieler jedoch weit genug in ihrem Abenteuer vorankommen. Spieler können mit ihrem Legendären Pokémon fliegen, wohin sie möchten, und die Freiheit geniessen, die sich nur in einer offenen Welt erleben lässt.

Legendäre Pokémon

Nach dem Abschluss der Hauptgeschichte von "Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe" von "Der Schatz von Zone Null" können Spieler an der Blaubeer-Akademie einer kuriosen Person namens Mr. Mampf begegnen. Durch das Erledigen von Blaubeer-Missionen in der Tera-Kuppel können Spieler Snacks von Mr. Mampf erhalten, die es ihnen ermöglichen, innerhalb Paldeas auf bestimmte Legendäre Pokémon aus früheren Spielen zu stossen. Des Weiteren wird Mr. Mampf sein ausgiebiges Wissen über die Legendären Pokémon sowie Geschichten über seine eigenen epischen Begegnungen mit ihnen mit Spielern teilen.