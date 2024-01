PokÃ©mon Horizonte: Die Serie erscheint bald

The Pokémon Company International gab heute bekannt, dass die mit Spannung erwartete neue Pokémon-Zeichentrickserie "Pokémon Horizonte: Die Serie" ab Februar 2024 in Deutschland auf TOGGO von Super RTL ausgestrahlt wird.

Pokémon Horizonte: Die Serie bietet eine noch nie dagewesene Geschichte der beiden Protagonisten Liko und Rory – und ihrer Partner-Pokémon Felori und Krokel –, die auf ihren actionreichen Abenteuern liebenswerten Charakteren wie Friedel und Flugkapitän Pikachu begegnen und die Geheimnisse der Pokémon-Welt lüften.

"Wir freuen uns sehr, unsere neueste Zeichentrickserie Pokémon Horizonte: Die Serie mit TOGGO zu unseren Fans nach Deutschland zu bringen. Wir sind begeistert, endlich unsere brandneuen Protagonisten Liko und Rory vorzustellen, die sich auf Abenteuer in der Pokémon-Welt begeben. Ich habe keinen Zweifel, dass sich das Warten auf Pokémon Horizonte gelohnt hat, und ich hoffe, dass bewährte und neue Fans nächsten Monat einschalten, um ein Pokémon-Abenteuer wie kein anderes zu erleben!" Peter Murphy, Senior Marketing Director bei The Pokémon Company International

Zusammenfassung von Pokémon Horizonte: Die Serie

In der weiten Welt der Pokémon beginnt ein neues Abenteuer! Als Liko an der Indigo-Akademie ankommt, erhält sie ihr erstes Partner-Pokémon, Felori. Doch schon bald wird sie von den Entdeckern verfolgt, einer geheimnisvollen Gruppe, die ihr den Anhänger, den sie um den Hals trägt, wegnehmen will. Liko ist jedoch nicht auf sich allein gestellt, denn Friedel, Flugkapitän Pikachu und die Volttackle-Aeronauten bieten ihr an Bord ihres Luftschiffs Schutz. Derweil träumt ein Junge namens Rory davon, Pokémon-Trainer zu werden, ohne zu wissen, welches Geheimnis sich in seinem Antiken Pokéball verbirgt. Welche Abenteuer erwarten Liko, Rory und die Volttackle-Aeronauten, wenn sie zu neuen Horizonten aufbrechen?

"Wir freuen uns sehr, dass 'Pokémon Horizons: The Series' bei TOGGO startet und wir die nächste Generation der Pokémon Abenteuer unserer jungen Zielgruppe präsentieren können. Mit diesem neuen Kapitel führen wir unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft mit Pokémon weiter und sind überzeugt, dass die spannenden Geschichten, innovativen Charaktere und die fesselnde Welt von Pokémon auch weiterhin unser Publikum begeistern werden."

Frank Dietz, Head of Acquisitions & Co-Productions von TOGGO