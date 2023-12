PokÃ©mon Unite: Es liegt Magie in der Luft

The Pokémon Company International hat heute zwei aufregende spielbare Charaktere angekündigt, die sich bald in das Getümmel von "Pokémon Unite" stürzen, sowie festliche Aktivitäten, die garantiert für Feiertagsstimmung sorgen.

Maskagato tritt Pokémon Unite am 7. Dezember bei

Das langersehnte Maskagato begibt sich zur Aeos-Insel. Dieser Sprinter ist das erste Pokémon in "Pokémon Unite", das ursprünglich in der Paldea-Region entdeckt wurde. Dank seiner Fähigkeit Notdünger kann Maskagato für kurze Zeit verschwinden, sobald sein maximaler KP-Wert halbiert wird oder noch weiter sinkt. Dabei lässt es lediglich ein paar Blätter zurück. Sobald die Fähigkeit ausgelöst wird, werden sowohl das Bewegungstempo als auch der zugefügte Schaden von Maskagato für kurze Zeit erhöht, und es kann währenddessen KP regenerieren, indem es gegnerischen Pokémon Schaden zufügt.

Spieler können die Unite-Lizenz für Maskagato vom 7. Dezember 2023 um 08:00 Uhr bis zum 10. Januar 2024 um 00:59 Uhr erhalten, indem sie an dem Event „Maskagatos Blütenblatt-Herausforderung“ im Spiel teilnehmen. Durch den Abschluss von Missionen können Blütenblätter erhalten werden. Das Sammeln von 100 dieser Blütenblätter in jeder der vier Farben schaltet dann Maskagato frei.

Festlicher Spass mit Pokémon UNITE – die Schneeballschlacht in Glacia City ist erneut verfügbar

Vom 7. Dezember 2023 um 08:00 Uhr bis zum 31. Dezember 2023 um 00:59 Uhr herrscht Festtagsstimmung in Glacia City. In einem besonderen Kampfmodus können Spieler besiegte Pokémon in Schneemänner verwandeln und auf der Karte verstreute Botogel besiegen. Letztere lassen Geschenke fallen, die ein zufälliges Kampf-Item enthalten, das einmalig eingesetzt werden kann und das derzeitige Item ersetzt. So können Spieler ihre Strategie ändern und ihre Gegner stets auf Trab halten.

Jede Menge Geschenke – das Preiswerfen-Event ist erneut verfügbar

Spieler können sich vom 7. Dezember 2023 um 08:00 Uhr bis zum 9. Januar 2024 um 00:59 Uhr im Spiel anmelden, um jeden Tag zehn Winterzauber-Bälle kostenlos zu erhalten. Das Limit beträgt 100. Winterzauber-Bälle können beim Preiswerfen eingesetzt werden, um eine Chance auf viele fantastische Geschenke wie etwa Holowear zu erhalten. Sie können nur am Tag des Erhalts für bestimmte Kollektionen genutzt werden und werden am Folgetag zurückgesetzt.

Metagross schliesst sich bald Pokémon Unite an

Metagross stürzt sich voraussichtlich am 26. Dezember 2023 ins Getümmel von "Pokémon Unite".