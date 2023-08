PokÃ©mon Weltmeisterschaften 2023

Die von The Pokémon Company International ausgerichteten Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 gingen gestern nach drei Tagen intensiver Spiele und freundschaftlicher Wettkämpfe in Yokohama, Japan, zu Ende. Die besten Trainer aus aller Welt kamen für dieses jährliche Event zusammen, um im grössten Turnier der Pokémon-Videospiele und des Pokémon-TCG gegeneinander anzutreten.

In diesem Jahr waren "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur", das Pokémon-Sammelkartenspiel, "Pokémon GO" und "Pokémon UNITE" mit von der Partie. Mehr als 10'000 Spieler und Fans aus der ganzen Welt versammelten sich im PACIFICO Yokohama Convention Center zum weltweit prestigeträchtigsten Pokémon-Event.

Pokémon aus der Vergangenheit und der Zukunft, ASS-KLASSE-Karten bald im Pokémon-Sammelkartenspiel

Während der Abschlusszeremonie am 13. August stellte The Pokémon Company Group auch neue Karten und Spielmechaniken für das beliebte Pokémon-Sammelkartenspiel vor. Ab Herbst 2023 können sich Trainer im Pokémon-Sammelkartenspiel auf Pokémon aus der Vergangenheit und der Zukunft freuen, darunter Donnersichel-ex, Eisenkrieger-ex, sowie seltene Karten mit alternativen Illustrationen von Wutpilz und Eisenfalter. Ausserdem kehren ASS-KLASSE-Karten, die zuerst in der Serie Schwarz & Weiss eingeführt wurden, 2024 zum Standardformat zurück. Weitere Details werden in Zukunft bekannt gegeben.

Erste Partner-Pokémon aus vergangenen Spielen erscheinen in Teil 2: Die Türkisgrüne Maske von Der Schatz von Zone Null

Während der Abschlusszeremonie wurden ebenfalls neue Infos zu Der Schatz von Zone Null für "Pokémon Karmesin" oder "Pokémon Purpur" bekannt gegeben. Erste Partner-Pokémon aus vergangenen Spielen der Pokémon-Hauptreihe tauchen in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie auf, welche die Kulisse für Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe darstellt. Bei der Tera-Kuppel handelt es sich um eine Einrichtung, die unterschiedliche Biome von den Tropen bis hin zu eisigen Gewässern nachbildet. So beherbergt sie viele verschiedene Pokémon unter den für sie besten Bedingungen. Trainer können auch gegen diese Pokémon kämpfen, um sie ihrem Team hinzuzufügen, und die Terakristallisierung – die Spielern von Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur nur allzu bekannt ist – dieser Pokémon ist ebenso möglich. Darüber hinaus wurden ein neunzehnter Tera-Typ und die geplante Verbindung mit Pokémon HOME angekündigt.

Neuigkeiten zu Pokémon UNITE

Die drei Pokémon Lohgock, Mimigma und Mascagato stürzen sich bald ins Getümmel in "Pokémon UNITE". Lohgock schliesst sich voraussichtlich am 14. September den Kämpfen an und Weiteres zu den anderen beiden Pokémon wird bald bekannt gegeben. M

Pokémon: Der Pfad zum Gipfel

The Pokémon Company International hat am 11. August im Rahmen einer Sondervorführung bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 eine neue Zeichentrickserie mit dem Titel "Pokémon: Der Pfad zum Gipfel" vorgestellt. In dieser neuen Serie folgen die Zuschauer Ava und ihrem Partner-Pokémon Myrapla, die es in der spannenden Welt des kompetitiven Pokémon-Sammelkartenspiels ganz nach oben schaffen wollen.

2024 Pokémon World Championships Location

Zusätzlich wurde bei der Abschlusszeremonie am Sonntagabend der Veranstaltungsort der Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 bekannt gegeben. Trainer aus aller Welt können sich auf die nächsten aufregenden Pokémon-Weltmeisterschaften in Honolulu, Hawaii, freuen.

"Unser Mitgefühl gilt all jenen, die von den verheerenden Waldbränden auf Hawaii betroffen sind. Unsere Priorität ist es, Kindern, Familien und ihren betroffenen Gemeinden zu helfen. Um die Hilfsbemühungen zu unterstützen, spendet The Pokémon Company International über den Hawaii Wildfire Relief Fund 200.000 Dollar an seine Partner bei GlobalGiving."

Colin Palmer, Vice President of Premier Events bei The Pokémon Company International