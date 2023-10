PokÃ©mon mit roten Augen in 'GO'

In "Pokémon GO" treffen Sammler vermehrt auf Pokémon mit roten Augen. Dabei handelt es sich jedoch weder um seltene noch um neue Fundstücke. Denn die eigentlich weissen Augen erscheinen scheinbar lediglich wegen eines Fehlers als rote. Auf Reddit, zu finden im Link unter dieser Meldung, könnt ihr euch diese Besonderheit anschauen, die Pokémon-Trainern weltweit vermutlich einen Blick wie dem von Ash im folgenden Tweet entlockt:

I love the fact that even Ash is confused and shocked over winning the Pokemon Leauge!#AshKetchum #PokemonLeague pic.twitter.com/55b2krm66B