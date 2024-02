Pokémon GO Tour Global

Am 24. und 25. Februar findet das kostenlose Event Pokémon GO Tour: Sinnoh - Global statt. Ihr begebt euch mit Millionen anderen auf der ganzen Welt auf ein Abenteuer durch Raum, Zeit und darüber hinaus! Fans können die Sinnoh-Region erforschen, Pokémon sammeln und das Event zusammen mit der "Pokémon GO" Community und anderen Fans erleben.

Für zusätzliche Boni und weitere Spielinhalte können Trainer auf der ganzen Welt auch Tickets für das Event “Weg nach Sinnoh” erwerben:

Meisterwerkforschung: Dankbarkeitsschimmer

Dieses Ticket führt zu einer Begegnung mit Shaymin und kann noch bis Sonntag, den 25. Februar 2024 um 18 Uhr Ortszeit im Ingame-Shop für 5.99 EUR erworben werden. Ein Kauf mit PokéCoins ist nicht möglich.

Der Weg nach Sinnoh: Raids und Schlüpfen

Die beiden kostenpflichtigen Tickets liefern zusätzliche Boni, weitere Begegnungen mit unter anderem Pachirisu, eine zeitlich begrenzte Forschung zum Event und neue Avatar-Items - perfekt für Trainer, die das Beste aus dem Sinnoh-Fest machen wollen. Trainer, die an der Pokémon GO Tour: Sinnoh - Global am 24. und 25. Februar teilnehmen, können für jeweils 5,99 Euro während des gesamten Event-Wochenendes von den Ticket-Boni profitieren.

Geplant sind Events am 24. und 25. Februar an verschiedenen Orten in Deutschland, darunter die folgenden:

Bielefeld, Ravensberger Park

Bochum, Westpark

Frankfurt am Main, Obermainanlage in der Nähe vom Schopenhauer Denkmal

Hamburg, am Rathaus

Die Campfire-App ist ausserdem ein praktischer Helfer, um sich mit anderen Trainern zu vernetzen, Event-Updates zu erhalten und zusammen Pläne zu koordinieren.