PokÃ©mon Go: Welt voller Wunder

Der Wechsel der Jahreszeit steht an und damit startet am 1. März um 10 Uhr in "Pokémon GO" die neue Jahreszeit "Welt voller Wunder"! Das bedeutet neue Pokémon-Begegnungen, Events, Crypto-Raids und vieles mehr!

Während der Jahreszeit werdet ihr mit der Ultrabestie Venicro zusammen auf Reisen gehen und Crypto-Entei, Crypto-Suicune und Crypto-Raikou warten in Fünf-Sterne-Crypto-Raids auf mutige Herausforderer. Ausserdem debütieren mehr Pokémon der Paldea-Region aus den Spielen "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Violett". Passend dazu werden neue Spezialforschungen, Sticker und Avatar-Items zugänglich sein.

Weitere Forschungen, Tickets und Events werden im Laufe der Saison angekündigt.