Frischer Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown

Der heutige Tag beginnt mit einem neuen Trailer zu "Prince of Persia: The Lost Crown", den Ubisoft veröffentlicht hat. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

So wird uns hier fast eine halbe Minute lang die Deluxe Edition von "Prince of Persia: The Lost Crown" in bewegten Bildern vorgestellt. Frisches Gameplay aus dem kommenden Action-Adventure gibt es in diesem Kontext selbstverständlich ebenfalls zu sehen.

In "Prince of Persia: The Lost Crown" schlüpft ihr in die Rolle von Sargon, einem talentierten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe, die sich Die Unsterblichen nennen. Auf ihrer Rettungsmission für Prinz Ghassan erkundet die Gruppe den Berg Qaf, einen einst malerischen Ort, der nun verflucht und gefährlich ist. Sargon und seine Kameraden müssen früh feststellen, dass die Zeit selbst zum heimtückischen Gegner wird und sie die Balance der Welt wieder herstellen müssen.

"Prince of Persia: The Lost Crown" erscheint am 18. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Eine spielbare Demo ist bereits ab morgen verfügbar.