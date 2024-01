Prince of Persia: Demo verfügbar

Ubisoft gab den Release einer kostenlosen Demo von "Prince of Persia: The Lost Crown" bekannt. Die Demo ermöglicht es Spielenden sich selbst ein Bild des in Kürze erscheinenden Action-Adventure-Platformers zu machen und in das mythologische Abenteuer einzutauchen, was von Ubisoft Montpellier entwickelt wurde.

Die Demo gewährt einen ersten Einblick in das epische Abenteuer von "Prince of Persia: The Lost Crown", bevor Spielende ab dem 18. Januar Mount Qaf weiter erforschen können. Die Demo beinhaltet ausgewählte Teile des Spiels mit vorzeitig freigeschalteten Zeitkräften und Amuletten, um einen besseren Eindruck des Gameplays zu ermöglichen, ohne die Story zu spoilern.

Einige Inhalte unterscheiden sich vom finalen Spiel. Die Demo ist digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und auf Windows PC erhältlich.