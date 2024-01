Christophe Pic, World Director von "Prince of Persia: The Lost Crown", hat sich im Rahmen eines AMA bei Reddit zu den Inspirationsquellen von "Prince of Persia: The Lost Crown" geäussert. Dabei nannte er einige prominente Namen.

Zunächst nennt er hier "Hollow Knight" und "Dark Souls" und zwar in Bezug darauf, wie in "Prince of Persia: The Lost Crown" überraschende Abkürzungen in der Spielwelt entstehen. Bei der Entwicklung des Schwierigkeitsgrades habe man sich dagegen an "Metroid Prime" orientiert. Und als Gesamtwerk natürlich auch an "Castlevania: Symphony of the Night".

In "Prince of Persia: The Lost Crown" schlüpft ihr in die Rolle von Sargon, einem talentierten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe, die sich Die Unsterblichen nennen. Auf ihrer Rettungsmission für Prinz Ghassan erkundet die Gruppe den Berg Qaf, einen einst malerischen Ort, der nun verflucht und gefährlich ist. Sargon und seine Kameraden müssen früh feststellen, dass die Zeit selbst zum heimtückischen Gegner wird und sie die Balance der Welt wieder herstellen müssen.

"Prince of Persia: The Lost Crown" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.