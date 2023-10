Resident Evil Village seit heute für iPhone & iPads

Die Gruselsaison wird ab heute noch ein wenig gruseliger. "Resident Evi™ Village" ist ab sofort für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und alle iPads mit M1-Chip oder neuer erhältlich. Der Titel nimmt euch mit auf ein spannendes Abenteuer durch ein verlassenes europäisches Dorf, in dem es von Schrecken wimmelt. Die Winters-Erweiterung wird ebenfalls heute zusammen mit "Resident Evil Village" im App Store veröffentlicht. Dieser herunterladbare Inhalt umfasst den Third-Person-Modus, neue spielbare Charaktere für den Mercenaries-Modus und Shadows of Rose, das surreale letzte Kapitel der Familiengeschichte der Winters, das 16 Jahre in der Zukunft spielt.

Mit der Grafik, die an die Fidelity von Konsolen heranreicht, könnt ihr "Resident Evil Village" jetzt auch unterwegs auf iPhone und iPad spielen und Ethan Winters' albtraumhafte Reise zur Rettung seiner entführten Tochter erneut erleben. Das Erlebnis wird von Capcoms RE Engine unterstützt, die die Vorteile von Apple Silicon und fortschrittlichen Funktionen wie MetalFX Upscaling voll ausnutzt, um eine schaurig-schöne Performance zu liefern.

Das actiongeladene Survival-Horror-Gameplay kann auf iPhone und iPad mit kabellosen Game Controllern gespielt werden und erinnert damit an den Konsolenursprung von "Resident Evil Village". Die integrierte Touch-Steuerung ist ebenfalls verfügbar und lässt sich vollständig anpassen, um ein einfaches Spiel für unterwegs zu ermöglichen. Resident Evil Village unterstützt auch die Cross-Progression zwischen iPhone und iPad, sodass Spielstände geräteübergreifend genutzt werden können.

"Resident Evil Village" steht als kostenloser Download im App Store zur Verfügung, sodass ihr das intensive Gameplay und die beeindruckende Grafik ausprobieren können, bevor ihr das komplette Spiel kaufen.