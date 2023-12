Ride 5: Digitales Artbook kostenlos erhältlich

Der virtuelle Fotowettbewerb von "Ride 5" ist zu Ende und Milestone freut sich, das digitale Artbook mit den besten 60 Aufnahmen von Spielern aus der ganzen Welt vorzustellen.

Nach der kürzlichen Veröffentlichung des Spiels wurde die "Ride 5"-Community dazu aufgerufen, den Fotomodus im Spiel zu nutzen, um ihre Reise auf der Strasse in vier verschiedenen Säulen der Motorradkultur zu verewigen: atemberaubende Sonnenuntergänge, atemberaubende Umgebungen, wunderschöne Motorraddetails und die eMotion der Rennen.

[Das Artbook kann kostenlos auf der offiziellen "Ride 5"-Website heruntergeladen werden.(https://ridevideogame.com/ride5-photo-journey-beyond-the-shots-ebook)

Der Wettbewerb stand allen Spielern mit einem PS5-, Xbox Series X-, Steam- oder Epic-Konto weltweit offen und lief vom 15. September 2023 bis zum 15. Oktober 2023. Mehr als 400 virtuelle Fotos wurden eingereicht und eine Expertenjury wählte die Gewinner aus, indem sie die besten 15 Aufnahmen für jede Kategorie auswählte.

Die drei Profifotografen Davide di Tria, Steve Wyper und Leo Sang trugen mit eigenen Aufnahmen zum Projekt bei, um die Community zu inspirieren, und waren auch an der Endbewertung beteiligt.

Der "Ride 5 Photo Journey - Beyond the Shots"-Wettbewerb nutzte die High-End-Technologie und den Realismus des Spiels, um den Fans die Möglichkeit zu geben, ihre Leidenschaft für zwei Räder in einer der modernsten Formen der Medienkunst zu verewigen. Das digitale Artbook enthält insgesamt 80 Aufnahmen; für jede der vier Kategorien werden die besten 15 Aufnahmen aus der Community und 5 von den drei beteiligten professionellen Fotografen gezeigt.