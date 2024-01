Ride 5: Neue Inhalte

Fünf Monate nach dem Release des Spiels kündigt Milestone eine Vielzahl neuer Inhalte an, welche die "RIDE 5"-Community noch weiter in Fahrt bringt. Am 24. Januar erscheint ein neuer Patch, der einige der am sehnlichsten erwarteten Features einführt: den Online Race Creator und die Riding School.

Zum ersten Mal in der Serie führte "RIDE 5" den Race Creator ein, der Spielern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Rennen und Championships zu entwerfen. Bislang war alles, was im Race Creator erstellt wurde, nur offline verfügbar. Dank des neuen Patchs können die Spieler nun ihre Wettbewerbe online teilen und von anderen Spielern erstellte Events herunterladen

Die Online-Funktionen des Race Creators werden "RIDE 5" einen neuen Boost geben aber das ist noch nicht alles. Die Einführung der Riding School ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Patchs. Dabei handelt es sich um einen völlig neuen Spielmodus, in dem sich die Spieler nach und nach auf allen Strecken des Spiels beweisen können. Jede Strecke ist in vier Sektoren unterteilt, für die es bestimmte Zeiten und entsprechende Medaillen (Bronze, Silber, Gold) zu erreichen gilt. Nachdem man in jedem Sektor mindestens eine Bronzemedaille erhalten hat, wird die letzte Herausforderung freigeschaltet: eine komplette Runde, die man in der vorgegebenen Zeit schaffen muss. In diesem neuen Spielmodus lernt ihr, wie ihr bestimmte Abschnitte der Strecken bewältigen könnt, um sie schliesslich komplett zu meistern und eure Fahrkünste auf das nächste Level zu bringen.