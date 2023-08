RoboCop: Rogue City wieder verschoben

Wer sich auf den September-Release von "RoboCop: Rogue City" gefreut hat, muss jetzt stark sein. Daraus wird nämlich nichts, wie Nacon nun verkünden musste.

Demnach erscheint "RoboCop: Rogue City" jetzt erst am 2. November für PS5, Xbox Series X und den PC. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit gibt es immerhin einen neuen Trailer zu sehen.

In "RoboCop: Rogue City" übernehmen wir die Rolle des kultigen Cop-Helden, welcher teils Mensch, teils Maschine ist. RocoCop soll in den gefährlichen Strassen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgen. Bewaffnet mit einer Auto-9, viel Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen, müssen Gegner bekämpft werden. Im Verlauf der Geschichte ist es möglich zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Direktiven erfüllt werden. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn Korruption und Gier kennen keine Grenzen.