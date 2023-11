RoboCop: Rogue City ist NACONs bester Launch

Am 02. November 2023 feierte mit "RoboCop: Rogue City" ein ikonischer Held der Popkultur – halb Mensch, halb Machine, ganz Cop – sein grosses Comeback in einem eigenen Videospiel. Das Spiel erhielt 92% positive Kritiken auf der Plattform Steam, gewann innerhalb von zwei Wochen über 435'000 Spieler und verzeichnete 2.7 Millionen aktive Spielsitzungen. Dieser Erfolg wird jetzt von Studio Teyon, NACON und Metro Goldwyn Mayer (MGM) mit einem neuen Accolade-Trailer zelebriert.

"RoboCop: Rogue City hat unsere Erwartungen übertroffen und stellt in der Unternehmensgeschichte von NACON einen Meilenstein dar. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir mit Studio Teyon an diesem Spiel arbeiten konnten, das von und für RoboCop-Fans entwickelt wurde. Wir möchten uns auch bei MGM für das Vertrauen bedanken, das sie uns während dieser Zusammenarbeit entgegengebracht haben, sowie bei allen Spieler:innen, die dazu beigetragen haben, dass diese Veröffentlichung ein so grosser Erfolg geworden ist."

Alain Falc, CEO von NACON

"RoboCop: Rogue City" versetzt die euch in das alte Detroit, eine Weile nach den Ereignissen des zweiten Films. In diesem neuen First-Person-Abenteuer müsst ihr Recht und Ordnung in einer Stadt wiederherstellen, die durch das Auftauchen eines neuen Verbrecherfürsten ins Chaos gestürzt wurde.

Das Gameplay wechselt zwischen explosiven Kämpfen, Ermittlungen vor Ort und Nebenquests, in denen ihr über das Schicksal von Bürgern entscheiden und damit den Spielverlauf beeinflusst.

Um der Filmserie Tribut zu zollen, hat das Team von Teyon auch zahlreiche Verweise auf die Welt von RoboCop eingebaut, die ihr entdecken könnt, wie zum Beispiel die ikonischen Orte, Waffen und Charaktere. Auch Schauspieler Peter Weller kehrt als Gesicht und Stimme in die Rolle des Titelhelden in RoboCop: Rogue City zurück.

"RoboCop: Rogue City" wurde vom Entwicklungsstudio Teyon kreiert und vom Videospiel-Publisher NACON in Zusammenarbeit mit Metro Goldwyn Mayer (MGM), gemäss einer Lizenz von Amazon MGM Studios Consumer Products Licensing, herausgegeben.

"RoboCop: Rogue City" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.