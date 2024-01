Gerücht über Releasetermin von Senua's Saga: Hellblade 2

Momentan macht das heisse Gerücht die Runde, dass der Erscheinungstermin von "Senua's Saga: Hellblade 2" feststeht. Angeblich soll er bereits im Rahmen des Developer Direct heute Abend verkündet werden.

So behauptet Exputer, dass "Senua's Saga: Hellblade 2" am 21. Mai für Xbox Series X und den PC erscheint. Microsoft und Ninja Theory haben bisher natürlich noch nichts dazu gesagt, aber wenn alles glatt läuft, sollten wir ja bereits in wenigen Stunden diesbezüglich schlauer sein.

Dazu würde auch passen, dass es bei der Show, entgegen erster Gerüchte, doch keine Shadowdrops geben soll. Mit dem Releasetermin von "Senua's Saga: Hellblade 2" hätte man aber trotzdem einen ordentlichen Kracher zu verkünden.

"Senua's Saga: Hellblade 2" war zusammen mit der Xbox Series X im Dezember 2019 enthüllt worden.