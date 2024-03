Senua's Saga: Hellblade 2 mit Foto-Modus

Ninja Theory hat bestätigt, dass "Senua's Saga: Hellblade 2" einen Foto-Modus bieten wird. Damit folgt man dem Beispiel des ersten Teils, wo dieser ebenfalls enthalten war.

Der Foto-Modus für "Senua's Saga: Hellblade 2" wird demnach bereits simultan zum Launch verfügbar sein. Über den genauen Umfang ist dagegen bisher noch nichts bekannt, aber dessen blosse Existenz ist ja schonmal eine tolle Nachricht.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erscheint am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.