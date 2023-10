Solium Infernum: Demo verfügbar

League of Geeks hat heute die erste spielbare Demo von "Solium Infernum" auf dem Steam Next Fest angekündigt. Die Demo ist vom 9. bis 15. Oktober 2023 verfügbar. Zusammen mit der Demo hat das Studio einen neuen Trailer veröffentlicht, der Gameplay-Details des Spiels zeigt.

In der Demo könnt ihr das politische Strategiespiel voller Täuschungen, Intrigen und Verrat in der Hölle erleben. Ihr könnt Scharmützel spielen, einschliesslich eines Tutorials, und eure Legionen befehligen, indem ihr zwischen vier grossen Erzfeinden wählt, um den Höllenthron für euch zu beanspruchen. Jedes Match kann auf einzigartige Weise gespielt werden, indem ihr aus einer Vielzahl von Taktiken und geheimen Schemata wählt, um verschiedenen Spielstilen gerecht zu werden.

"Als begeisterte Grand-Strategy-Enthusiasten sind wir bestrebt, Solium Infernum zu dem Spiel zu machen, das wir spielen wollen. Wir streben danach, einen neuen Standard in diesem Genre zu schaffen, der sowohl erfahrene Spieler*innen als auch Neulinge fesseln wird. Unser Ziel ist es nicht nur, die Intrigen und den Verrat zu bewahren, die das Originalspiel zu einem der bemerkenswertesten Strategiespiele aller Zeiten gemacht haben. Wir sind auch bestrebt, die unverwechselbare und hochgelobte Spielweise von League of Geeks in das Spiel zu integrieren.”